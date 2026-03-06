Міністерство закордонних справ України (МЗС) рекомендує українцям утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку у зв’язку з викраденням інкасаторів Ощадбанку.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

Рекомендації громадянам України

Так, у зовнішньополітичному відомстві наголошують, що у звʼязку з викраденням в Будапешті сімох громадян України та крадіжкою майна державного Ощадбанку Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Угорщини.

— За можливості просимо також пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію, — наголосили в МЗС.

Міністерство також звертається до українського та європейського бізнесу бути пильними, адже існують загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини.

Нагадаємо, вчора на території Угорщини правоохоронці незаконно затримали дві інкасаторські машини Ощадбанку. Авто наразі стоять у Будапешті, а доля сімох інкасаторів не відома.

Як повідомили в Ощадбанку, в автівках було $40 млн, €35 млн євро та 9 кг золота. Машини здійснювали регулярне перевезення валюти та банківських металів між Райффайзен Банком Австрії та Ощадбанком України.

— Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла в заручники і вкрала гроші. Якщо це та “сила”, про яку сьогодні заявив пан Орбан (прем’єр країни, — Ред.), то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм і рекет, — сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у зв’язку із подією він терміново звернувся до Імре Юхажа, уповноваженого з основних прав Угорщини. У своєму листі Лубінець попросив невідкладно надати відповіді на ключові питання: на підставі чого були затримані громадяни України, де саме вони перебувають і в яких умовах їх утримують.

Джерело : МЗС

