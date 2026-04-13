Один з об’єктів району охопило вогнем після вибухів у Кропивницькому сьогодні вночі 13 квітня.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович та представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Вибухи у Кропивницькому 13 квітня: що відомо

За даними ДСНС, російські війська вночі завдали удару по території Кіровоградської області.

Зокрема, після вибухів у Кропивницькому сьогодні вночі, 13 квітня, на одному з об’єктів району сталася пожежа.

До ліквідації наслідків залучили всі необхідні екстрені служби.

Рятувальники оперативно загасили пожежу, наразі ситуація контрольована.

Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.

За попередніми даними, минулося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 510-ту добу.

