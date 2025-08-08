Наводив дрони на філармонію та університет у Кропивницькому: СБУ затримала агента ФСБ

Головне Удар агресора по Кропивницькому 28 липня 2025 року став одним з найбільших з початку повномасштабної війни.

Агентом виявився 47-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в Telegram-каналах.

Служба безпеки затримала в Кіровоградській області російського агента, який готував координати для повітряної атаки РФ по обласному центру 28 липня цього року.

Тоді в результаті ворожих ударів були пошкоджені будівлі обласної філармонії, місцевого університету та житлові будинки в центральній частині міста.

– Удар агресора став одним із найбільших від початку повномасштабної війни. Ворог задіяв дрони-камікадзе типу Шахед, які були спрямовані на об’єкти цивільної інфраструктури Кропивницького, – йдеться в повідомленні.

Ким виявився агент ФСБ: що відомо

Як встановило розслідування, фігурантом виявився 47-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в Telegram-каналах.

Зараз дивляться

Після вербування він отримав завдання від куратора з ФСБ збирати конкретні геолокації для удару дронами по місту.

Після ворожої атаки по обласному центру зрадник відзвітував російському спецслужбовцю про її наслідки для коригування повторних і підготовки нових обстрілів.

Одночасно агент ФСБ відстежував для окупантів напрямки переміщення вантажних ешелонів Сил оборони через територію регіону.

Кіберфахівці СБУ затримали зловмисника, коли він встановлював відеопастку поблизу залізничного об’єкта. У нього вилучено телефон з доказами його контактів із ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.