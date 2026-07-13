Зранку пролунали вибухи в Одесі.

Про це у повідомив керівник Одеської МВА Сергій Лисак.

Вибухи в Одесі 13 липня: що відомо

Перед вибухами в Одесі командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про загрозу ракетного удару з боку Чорного моря. Таком росіяни запустили ударні Шахеди.

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За словами Лисака, внаслідок атаки на Одесу зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі міста.

Згодом він повідомив, що пошкоджено територію автотранспортного підприємства, там загорілися автобуси. Також пошкоджено чотири приватні будинки. Попередньо, постраждали троє чоловіків — 58, 62 та 66 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що 10 червня росіяни атакували Одесу. Внаслідок атаки зафіксували пошкодження двох житлових будинків, в одному з яких вщент вигоріла квартира на п’ятому поверсі. Тоді постраждала 46-річна жінка та двоє дітей 2016 та 2017 років народження.

Зранку 8 червня російські дрони атакували Одесу. Постраждали жінки 64 та 65 років та 55-річний водій маршрутки, які в цей момент перебували на зупинці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 601-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська МВА

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