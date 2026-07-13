Утром раздались взрывы в Одессе.

Об этом сообщил руководитель Одесской ГВА Сергей Лысак.

Взрывы в Одессе 13 июля: что известно

Перед взрывами в Одессе командование Воздушных сил ВСУ сообщало об угрозе ракетного удара со стороны Черного моря. Так россияне запустили ударные Шахеды.

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По словам Лисака, в результате атаки на Одессу зафиксировано попадание по транспортной инфраструктуре города.

Впоследствии он сообщил, что повреждена территория автотранспортного предприятия, там загорелись автобусы. Также повреждены четыре частных дома. Предварительно пострадали трое мужчин — 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, что 10 июня россияне атаковали Одессу. В результате атаки зафиксировали повреждения двух жилых домов, в одном из которых дотла выгорела квартира на пятом этаже. Тогда пострадала 46-летняя женщина и двое детей 2016 и 2017 годов рождения.

Утром 8 июня российские дроны атаковали Одессу. Пострадали женщины 64 и 65 лет и 55-летний водитель маршрутки, которые находились на остановке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 601-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ГВА

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