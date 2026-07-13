Взрывы в Одессе: зафиксировано попадание по транспортной инфраструктуре города
- Утром 13 июля в Одессе раздались взрывы.
- Перед атакой Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе Черного моря.
- Зафиксировано попадание по транспортной инфраструктуре Одессы.
Утром раздались взрывы в Одессе.
Об этом сообщил руководитель Одесской ГВА Сергей Лысак.
Взрывы в Одессе 13 июля: что известно
Перед взрывами в Одессе командование Воздушных сил ВСУ сообщало об угрозе ракетного удара со стороны Черного моря. Так россияне запустили ударные Шахеды.
По словам Лисака, в результате атаки на Одессу зафиксировано попадание по транспортной инфраструктуре города.
Впоследствии он сообщил, что повреждена территория автотранспортного предприятия, там загорелись автобусы. Также повреждены четыре частных дома. Предварительно пострадали трое мужчин — 58, 62 и 66 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
На месте работают все соответствующие службы.
Напомним, что 10 июня россияне атаковали Одессу. В результате атаки зафиксировали повреждения двух жилых домов, в одном из которых дотла выгорела квартира на пятом этаже. Тогда пострадала 46-летняя женщина и двое детей 2016 и 2017 годов рождения.
Утром 8 июня российские дроны атаковали Одессу. Пострадали женщины 64 и 65 лет и 55-летний водитель маршрутки, которые находились на остановке.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 601-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ГВА