Щонайменше двоє людей постраждали під час вибухів в Одесі сьогодні зранку, 8 червня, коли російські війська атакували місто ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та Одеська обласна прокуратура.

Вибухи в Одесі 8 червня: що відомо

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря та з північного напрямку.

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Згодом пролунали вибухи в Одесі.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали троє людей, які в момент удару перебували на зупинці громадського транспорту.

Це жінки 64 та 65 років та 55-річний водій маршрутного таксі. Стан останніх двох лікарі оцінюють як важкий.

Відомо, що одна з жінок дістала множинні осколкові поранення. Наразі її стан медики оцінюють як важкий.

За уточненими даними від очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ворожої атаки на півдні Одещини пошкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів.

У регіоні зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

Крім того, у Чорноморську Одеської області пошкоджено 14-поверховий житловий будинок та приватне домоволодіння в одному з сіл.

Через ворожий обстріл приватний будинок охопила пожежа.

Інформація про постраждалих під час цієї атаки не надходила.

Наразі оперативні служби продовжують працювати на місці. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що напередодні 7 червня російські війська також атакували Балабине Запорізької області.

За даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, після удару загинули щонайменше троє людей, ще п’ятеро постраждали.

За попередніми даними, удар стався також поблизу зупинки громадського транспорту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 566-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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