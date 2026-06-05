В Одесі прогриміли потужні вибухи під час оголошення сигналу повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про повітряну загрозу.

Вибухи в Одесі 5 червня: які наслідки

Про вибухи в Одесі повідомили українські журналісти.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

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Вже після цього українські захисники неба зафіксували рух швидкісної цілі на Маяки Одеської області.

Цієї ночі російські війська атакували Одещину й ударними безпілотниками, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в Одеському районі внаслідок влучання безпілотника зруйновано приватний житловий будинок та спалахнула пожежа.

Крім цього, зафіксували пошкодження обʼєкта критичної інфраструктури. Через влучання дронів загорілася порожня складська будівля та обладнання. Проте минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1563-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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