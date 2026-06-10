Атака на Одесу 10 червня: пошкоджено багатоповерхівки, серед постраждалих – діти
Атака на Одесу 10 червня спричинила пошкодження багатоповерхових житлових будинків у Приморському районі міста. Постраждали жінка та двоє дітей.
Про це повідомили Одеська міська військова адміністрація та начальник МВА Сергій Лисак.
Атака на Одесу 10 червня: що відомо про наслідки
За даними місцевої влади, внаслідок атаки РФ зафіксували пошкодження двох житлових будинків, в одному з яких вщент вигоріла квартира на п’ятому поверсі.
Для ліквідації пожежі в Одесі залучали працівників ДСНС.
– Постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували та надають всю необхідну допомогу, – йдеться у повідомленні.
Водночас Сергій Лисак уточнив, що, крім жінки, постраждали двоє дітей 2016 та 2017 років народження. У них – гостра реакція на стрес. Усіх постраждалих госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.
В іншому будинку, що потрапив під російську атаку, пошкоджено майно мешканців на 11-му поверсі, а також скління та фасад.
На місцях події працюють представники міської влади, рятувальники, комунальні служби та районна адміністрація. Триває обстеження пошкоджень і фіксація наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, вибухи в Харкові 10 червня 2026 року пролунали під час масованої атаки російських дронів. Всього росіяни завдали 26 ударів БпЛА по місту на світанку, найбільше постраждав Холодногірський район.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 568-му добу.
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Фото: Одеська міська військова адміністрація