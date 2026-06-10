Атака на Одесу 10 червня спричинила пошкодження багатоповерхових житлових будинків у Приморському районі міста. Постраждали жінка та двоє дітей.

Про це повідомили Одеська міська військова адміністрація та начальник МВА Сергій Лисак.

Атака на Одесу 10 червня: що відомо про наслідки

За даними місцевої влади, внаслідок атаки РФ зафіксували пошкодження двох житлових будинків, в одному з яких вщент вигоріла квартира на п’ятому поверсі.

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Для ліквідації пожежі в Одесі залучали працівників ДСНС.

– Постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували та надають всю необхідну допомогу, – йдеться у повідомленні.

Водночас Сергій Лисак уточнив, що, крім жінки, постраждали двоє дітей 2016 та 2017 років народження. У них – гостра реакція на стрес. Усіх постраждалих госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.

В іншому будинку, що потрапив під російську атаку, пошкоджено майно мешканців на 11-му поверсі, а також скління та фасад.

На місцях події працюють представники міської влади, рятувальники, комунальні служби та районна адміністрація. Триває обстеження пошкоджень і фіксація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, вибухи в Харкові 10 червня 2026 року пролунали під час масованої атаки російських дронів. Всього росіяни завдали 26 ударів БпЛА по місту на світанку, найбільше постраждав Холодногірський район.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 568-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська міська військова адміністрація

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