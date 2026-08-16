Лише протягом останнього тижня Росія випустила по українських областях понад 1 550 ударних безпілотників, майже 1 560 керованих авіабомб та 62 ракети.

Про масштаби російських атак повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки Росії на Україну впродовж тижня

За словами Володимира Зеленського, протягом тижня під російськими ударами перебували 13 областей України.

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— Ворог випустив по наших містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Серед них більшість — балістика різних типів, — повідомив президент.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема застосовуючи балістичне озброєння.

Emergency services are working at the sites of the Russian strikes that took place this morning and last night. In Kyiv, the fires were quickly extinguished, and emergency work is now ongoing. The Russians injured six people in the city and the region. Kremenchuk and Kryvyi Rih… pic.twitter.com/BVjprWpzQ7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2026

Зокрема після нічної атаки на Київ та область, поранення дістали шестеро людей.

Балістичними ракетами Росія також атакувала Кременчук та Кривий Ріг. У Кривому Розі загинули двоє людей, ще 14 постраждали. Про одну загиблу людину президент повідомив у Сумах.

Крім того, вранці російські війська продовжили атаку та запустили нову хвилю безпілотників, через що повітряну тривогу оголошували в багатьох регіонах України.

Президент наголосив на необхідності нових рішень партнерів щодо посилення захисту українського неба.

За його словами, особливо гостро стоїть питання перехоплення балістичних ракет, які Росія застосовує проти українських міст.

– Коли північнокорейська балістика руйнує інфраструктуру і забирає життя тут, у Європі, не можна дозволити, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах, – заявив Зеленський.

Він додав, що нові пакети допомоги Україні означають врятовані життя та захищену від російських ударів інфраструктуру.

Принагідно глава держави подякував кожному партнеру, який із цим допомагає.

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