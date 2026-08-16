Уночі проти 16 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши протикорабельні, балістичні та керовані авіаційні ракети, а також понад сотню ударних безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 16 серпня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну 16 серпня, починаючи з 18:00 15 серпня, російські війська атакували Київ, Кременчук та Кривий Ріг ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

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Основний удар ворог спрямував по Київщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували:

протикорабельні ракети Онікс

балістичні ракети Іскандер-М С-400 KN-23

керовані авіаційні ракети Х-59 69

106 ударних БпЛА типу Shahed

Балістичні ракети запускали з Курської, Брянської та Воронезької областей РФ, а керовані авіаційні ракети — з повітряного простору над тимчасово окупованою частиною Херсонської області та Бєлгородською областю РФ.

Безпілотники летіли з районів російського Курська, Міллерова, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 16 серпня протиповітряна оборона збила або приглушила:

три керовані авіаційні ракети Х-59/69;

85 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Повітряні цілі знешкоджували на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях. Ще на трьох локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей.

Одним із головних напрямків російської атаки став Київ. Уночі ворог атакував столицю балістичними ракетами. Наслідки удару зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах.

В Оболонському районі масштабна пожежа спалахнула на території ринку, також пошкоджено нежитлові будівлі та загорілися автомобілі. У Голосіївському районі пожежа виникла на території нежитлової забудови.

Станом на ранок відомо про трьох постраждалих унаслідок атаки на Київ. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

Наразі атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 635-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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