Только за последнюю неделю Россия выпустила по украинским областям более 1 550 ударных дронов, почти 1 560 корректируемых авиабомб и 62 ракеты.

О масштабах российских атак сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках России на Украину за неделю

По словам Владимира Зеленского, на протяжении недели под российскими ударами оказались 13 областей Украины.

Сейчас смотрят

— Враг выпустил по нашим городам и населенным пунктам более 1 550 ударных дронов, почти 1 560 авиабомб и 62 ракеты. Большинство из них — баллистические ракеты разных типов, — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, в частности, применяя баллистическое вооружение.

Emergency services are working at the sites of the Russian strikes that took place this morning and last night. In Kyiv, the fires were quickly extinguished, and emergency work is now ongoing. The Russians injured six people in the city and the region. Kremenchuk and Kryvyi Rih… pic.twitter.com/BVjprWpzQ7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2026

В частности, после ночной атаки на Киев и область ранения получили шесть человек.

Баллистическими ракетами Россия также атаковала Кременчуг и Кривой Рог. В Кривом Роге погибли два человека, еще 14 пострадали. Об одном погибшем президент сообщил в Сумах.

Кроме того, утром российские войска продолжили атаку и запустили новую волну дронов, из-за чего во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Президент подчеркнул, что партнерам нужно принять новые решения по усилению защиты украинского неба.

По его словам, особенно остро стоит вопрос перехвата баллистических ракет, которые Россия применяет против украинских городов.

— Когда северокорейские ракеты разрушают инфраструктуру и уносят жизни здесь, в Европе, нельзя допускать, чтобы европейские перехватчики просто лежали на складах, — заявил Зеленский.

Он добавил, что новые пакеты помощи Украине — это спасенные жизни и инфраструктура, защищенная от российских ударов.

Пользуясь случаем, глава государства поблагодарил каждого партнера, который с этим помогает.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.