В Одесі чоловік у військовій формі вдарив підлітка: поліція та ТЦК проводять перевірку
- В Одесі чоловік у військовій формі схопив та вдарив підлітка.
- Поліція встановила особи обох учасників конфлікту.
- Одеський обласний ТЦК проводить службову перевірку.
В одеських соцмережах опубліковано відео, на якому чоловік у військовій формі конфліктує з підлітком, хапає за одяг та б’є дитину.
Інцидент розслідують Одеський обласний ТЦК та СП та одеська поліція.
Чоловік у формі вдарив підлітка
За даними поліції, подія сталася декілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. Правоохоронці вже встановили особи обох учасників.
В Одеському обласному ТЦК заявили, що розпочали службову перевірку за фактом інциденту із підлітком. Наразі з’ясовуються всі обставини події.
— Позиція керівництва є принциповою: будь-які прояви насильства, перевищення повноважень чи неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими, — кажуть у ТЦК.
У разі підтвердження вини та причетності військовослужбовців до правопорушення винних притягнуть до відповідальності, зауважили в Одеському обласному ТЦК.
Слідчі територіального підрозділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за це правопорушення передбачає до п’яти років позбавлення волі.
У Нововолинську Волинської області 12 серпня чоловік напав із ножем на військовослужбовців Володимирського районного ТЦК та СП.
2 серпня в Одесі чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцям ТЦК під час мобілізаційних заходів. Внаслідок інциденту поранення отримали чотири особи.