В одеських соцмережах опубліковано відео, на якому чоловік у військовій формі конфліктує з підлітком, хапає за одяг та б’є дитину.

Інцидент розслідують Одеський обласний ТЦК та СП та одеська поліція.

Чоловік у формі вдарив підлітка

За даними поліції, подія сталася декілька днів тому в Хаджибейському районі Одеси. Правоохоронці вже встановили особи обох учасників.

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В Одеському обласному ТЦК заявили, що розпочали службову перевірку за фактом інциденту із підлітком. Наразі з’ясовуються всі обставини події.

— Позиція керівництва є принциповою: будь-які прояви насильства, перевищення повноважень чи неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими, — кажуть у ТЦК.

У разі підтвердження вини та причетності військовослужбовців до правопорушення винних притягнуть до відповідальності, зауважили в Одеському обласному ТЦК.

Слідчі територіального підрозділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ч. 2 ст. 126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за це правопорушення передбачає до п’яти років позбавлення волі.

У Нововолинську Волинської області 12 серпня чоловік напав із ножем на військовослужбовців Володимирського районного ТЦК та СП.

2 серпня в Одесі чоловік відкрив стрілянину по військовослужбовцям ТЦК під час мобілізаційних заходів. Внаслідок інциденту поранення отримали чотири особи.

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