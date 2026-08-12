12 серпня у Нововолинську Волинської області стався напад на військовослужбовців Володимирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На Волині чоловік напав із ножем на військових ТЦК

Інцидент трапився під час проведення заходів оповіщення спільно з представниками Національної поліції.

Як повідомили в Оперативному командуванні Захід, унаслідок нападу один із військовослужбовців отримав ножове поранення черевної порожнини. Його госпіталізували, стан потерпілого медики оцінюють як важкий. Ще один військовий травмував руку. Після надання медичної допомоги його стан задовільний.

Зараз дивляться

В ОК Захід наголосили, що обидва військовослужбовці, які працювали у складі групи оповіщення, мають бойовий досвід. До служби в ТЦК та СП їх перевели за станом здоров’я.

Командування заявило про готовність повністю співпрацювати з правоохоронцями для всебічного та об’єктивного встановлення обставин події. Також там розраховують на сприяння представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області у з’ясуванні причин та обставин інциденту.

За даними ОК Захід, імовірного нападника затримали поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

В Оперативному командуванні засудили насильство щодо ветеранів російсько-української війни, які після участі в бойових діях продовжують проходити військову службу, та висловили сподівання на належну правову оцінку дій нападника.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.