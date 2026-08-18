В Одесі десятьом військовослужбовцям ТЦК оголосили підозри у катуванні та незаконному позбавленні волі громадян.

Чесний призов: 10 військовослужбовцям ТЦК повідомили про підозру

Десятьом військовослужбовцям одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та катуванні громадян:

чотирьом військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України).

шістьом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 146 КК України).

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань.

Зараз дивляться

Це відбулось в ході операції Чесний призов, яка проходить за сприяння командування ГШ ЗСУ.

За даними слідства, протягом кількох місяців фігуранти незаконно затримували громадян, застосовували до них фізичну силу та сльозогінний газ, після чого примусово доставляли до ТЦК.

В одному з епізодів чоловіка під час затримання збили службовим автомобілем. Іншого, за матеріалами слідства, душили, били, закували в кайданки та під погрозами вимагали повідомити пароль від мобільного телефону.

Наразі слідство встановило щонайменше вісьмох потерпілих. Підозрюваних затримали, суд обрав їм запобіжні заходи.

– Ми не ділимо людей за формою, посадою чи статусом, — підкреслив Генеральний прокурор, наголосивши, що відповідати перед законом повинні і ті, хто ухиляється від виконання обов’язку перед державою, і ті, хто, діючи від її імені, перевищує свої повноваження та застосовує незаконне насильство.

Окремо Руслан Кравченко звернув увагу на те, що семеро з десяти фігурантів були мобілізовані навесні 2025 року та одразу направлені для проходження служби до одеського ТЦК.

Генеральний прокурор наголосив: необхідність мобілізації в умовах війни не може бути виправданням для порушення закону та насильства щодо громадян.

За його позицією, правову оцінку мають отримувати як випадки ухилення від мобілізації, корупційні схеми та незаконне отримання відстрочок, так і факти незаконного застосування сили представниками держави.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.