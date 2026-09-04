У Херсоні дрон РФ атакував маршрутку: попередньо є загиблі
Удень 4 вересня російські війська здійснили атаку на маршрутку в Херсоні. Також під удар потрапив легковий автомобіль. Попередньо, є загиблі та поранені.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атака дрона на маршрутку в Херсоні 4 вересня
За словами Олександра Прокудіна, російські війська знову атакували безпілотником маршрутний автобус у Центральному районі Херсона.
Крім того, під удар російського дрона потрапив легковий автомобіль.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільних жителів.
Кількість жертв і постраждалих наразі не уточнюється.
Інформація про наслідки російської атаки встановлюється.
Нагадаємо, 19 серпня російський дрон атакував маршрутку просто під час руху вулицею Херсона.
У салоні перебували цивільні пасажири, наслідки удару виявилися смертельними.
До цього, 6 серпня, внаслідок атаки на автобус у Комишанах Херсонської області поранення дістали шестеро людей.