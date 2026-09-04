Удень 4 вересня російські війська здійснили атаку на маршрутку в Херсоні. Також під удар потрапив легковий автомобіль. Попередньо, є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Атака дрона на маршрутку в Херсоні 4 вересня

За словами Олександра Прокудіна, російські війська знову атакували безпілотником маршрутний автобус у Центральному районі Херсона.

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Крім того, під удар російського дрона потрапив легковий автомобіль.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є загиблі та поранені серед цивільних жителів.

Кількість жертв і постраждалих наразі не уточнюється.

Інформація про наслідки російської атаки встановлюється.

Нагадаємо, 19 серпня російський дрон атакував маршрутку просто під час руху вулицею Херсона.

У салоні перебували цивільні пасажири, наслідки удару виявилися смертельними.

До цього, 6 серпня, внаслідок атаки на автобус у Комишанах Херсонської області поранення дістали шестеро людей.

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