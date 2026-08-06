Унаслідок атаки на автобус у Комишанах Херсонської області поранення дістали шестеро людей.

Про це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації.

Атака на автобус у Комишанах 6 серпня: що відомо

За даними Херсонської МВА, російський FPV-дрон влучив в автобус, який перевозив працівників на польові роботи.

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Унаслідок атаки на автобус у Комишанах постраждали шестеро людей.

До лікарні госпіталізували:

жінок віком 53, 63 та 63 роки;

чоловіків віком 60, 61 та 69 років.

У всіх постраждалих медики діагностували вибухові травми та акубаротравми. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Російські FPV-дрони дедалі частіше використовуються для цілеспрямованих атак на цивільних жителів Херсонщини.

Так, 4 серпня у Центральному районі Херсона оператор російського безпілотника навмисно переслідував продавця на місцевому ринку. Чоловік намагався сховатися за автомобілем, однак дрон вибухнув поруч із ним. Постраждалий дістав поранення, але вижив.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що такі атаки є свідомою тактикою терору мирного населення, а світ має бачити злочини Росії проти цивільних.

Своєю чергою генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що від початку повномасштабної війни правоохоронці відкрили понад 16 тис. кримінальних проваджень щодо атак російських FPV-дронів на цивільних.

За його словами, це не випадкові удари, а системна практика терору, під час якої російські військові полюють на мирних жителів, медиків, рятувальників, поліцейських та працівників комунальних служб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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