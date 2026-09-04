Днем 4 сентября российские войска совершили атаку на маршрутку в Херсоне. Также под удар попал легковой автомобиль. По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Атака дрона на маршрутку в Херсоне 4 сентября

По словам Александра Прокудина, российские войска вновь атаковали беспилотником маршрутный автобус в Центральном районе Херсона.

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Кроме того, под удар российского дрона попал легковой автомобиль.

По предварительной информации, в результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Число жертв и пострадавших пока не уточняется.

Информация о последствиях российской атаки устанавливается.

Напомним, 19 августа российский дрон атаковал маршрутку прямо во время движения по улице Херсона.

В салоне находились гражданские пассажиры, последствия удара оказались смертельными.

До этого, 6 августа, в результате атаки на автобус в Комышанах Херсонской области ранения получили шесть человек.

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