Взрывы в Николаеве: есть погибшая и раненые, под удар попал гипермаркет Metro
- В результате атаки на Николаев погибла 70-летняя женщина, ранены.
- Российские удары повредили объекты гражданской, транспортной и портовой инфраструктуры.
- Утром 9 сентября в Николаеве снова раздались взрывы.
С вечера 8 сентября раздавались взрывы в Николаеве. Под ударом оказались многие объекты гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть жертва и раненые.
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Взрывы в Николаеве 8-9 сентября: что известно
По информации Александра Сенкевича, в результате вражеского удара по Николаеву погибла 70-летняя женщина. Пострадали четверо мирных жителей: 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок.
— Под ударом также оказались объекты транспортной, портовой и гражданской инфраструктуры, торговый центр, почтовый терминал, кафе, два частных дома и четыре грузовых автомобиля. Один из них уничтожен полностью, — сообщил городской глава.
Как сообщает Суспільне, российские войска нанесли удары по гипермаркету Метро. Территория магазина усыпана обломками.
Утром Александр Сенкевич сообщил, что в городе снова раздаются взрывы – враг продолжает атаковать Николаев.
Днем и поздно вечером 4 сентября российские войска атаковали торговый центр Эпицентр в Николаеве. Ранения получили два человека — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.
4 августа РФ атаковала Николаев. Погибла 89-летняя женщина, еще семь человек получили ранения. Разрушены два частных дома, повреждены еще семь домов, авто и три многоэтажки.
20 июля российские ударные дроны типа Шахед атаковали Николаев. Повреждены два здания АЗС и выбиты окна в многоэтажке.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Александр Сенкевич/Николаевская ГВА