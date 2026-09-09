С вечера 8 сентября раздавались взрывы в Николаеве. Под ударом оказались многие объекты гражданской инфраструктуры. К сожалению, есть жертва и раненые.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Взрывы в Николаеве 8-9 сентября: что известно

По информации Александра Сенкевича, в результате вражеского удара по Николаеву погибла 70-летняя женщина. Пострадали четверо мирных жителей: 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок.

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— Под ударом также оказались объекты транспортной, портовой и гражданской инфраструктуры, торговый центр, почтовый терминал, кафе, два частных дома и четыре грузовых автомобиля. Один из них уничтожен полностью, — сообщил городской глава.

Как сообщает Суспільне, российские войска нанесли удары по гипермаркету Метро. Территория магазина усыпана обломками.

Утром Александр Сенкевич сообщил, что в городе снова раздаются взрывы – враг продолжает атаковать Николаев.

Днем и поздно вечером 4 сентября российские войска атаковали торговый центр Эпицентр в Николаеве. Ранения получили два человека — 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.

4 августа РФ атаковала Николаев. Погибла 89-летняя женщина, еще семь человек получили ранения. Разрушены два частных дома, повреждены еще семь домов, авто и три многоэтажки.

20 июля российские ударные дроны типа Шахед атаковали Николаев. Повреждены два здания АЗС и выбиты окна в многоэтажке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 659-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Александр Сенкевич/Николаевская ГВА

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