Росія атакувала Миколаїв дронами: пошкоджено АЗС та житловий будинок
- Росія атакувала Миколаїв ударними дронами Shahed/Гербера.
- Пошкоджено дві будівлі автозаправної станції.
- У багатоповерхівці вибито вікна.
Сьогодні вранці, 20 липня, російські ударні дрони типу Shahed/Гербера атакували Миколаїв.
Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Атака на АЗС у Миколаєві
О 05:12 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних дронів для Миколаївської області.
Внаслідок атаки у Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вибито вікна в багатоповерхівці. На щастя, ніхто не постраждав.
Учора росіяни двічі атакували дронами Молнія Галицинівську громаду. Внаслідок однієї з атак у селі Прибузьке поранення дістали двоє чоловіків — 43 та 55 років. Їх доправили до лікарні. На ранок стан постраждалих — середньої тяжкості, стабільний.
Також вибухами пошкоджено автомобіль.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.