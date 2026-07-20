Сьогодні вранці, 20 липня, російські ударні дрони типу Shahed/Гербера атакували Миколаїв.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Атака на АЗС у Миколаєві

О 05:12 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних дронів для Миколаївської області.

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Внаслідок атаки у Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вибито вікна в багатоповерхівці. На щастя, ніхто не постраждав.

Учора росіяни двічі атакували дронами Молнія Галицинівську громаду. Внаслідок однієї з атак у селі Прибузьке поранення дістали двоє чоловіків — 43 та 55 років. Їх доправили до лікарні. На ранок стан постраждалих — середньої тяжкості, стабільний.

Також вибухами пошкоджено автомобіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 608-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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