Вночі 4 серпня російські війська атакували приватний сектор Миколаєва. Внаслідок атаки загинула 89-річна жінка, ще семеро людей дістали поранення.

Про це повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Нічна атака на Миколаїв 4 серпня

За інформацією обласної влади, серед постраждалих – дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх госпіталізували. Після надання медичної допомоги вони проходитимуть лікування амбулаторно.

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Також гостру реакцію на стрес отримали четверо жінок віком 70, 72, 80 та 83 роки, а також 81-річний чоловік. Медики надали їм допомогу на місці.

Внаслідок російської атаки зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще сім приватних осель, автомобіль, а також вибито вікна у трьох багатоквартирних будинках.

Після завершення повітряної тривоги на місце удару прибули міські служби для обстеження пошкоджень та організації першочергових аварійно-відновлювальних робіт.

Комунальні бригади розпочали ліквідацію наслідків обстрілу та допомогу місцевим жителям.

Вранці 20 липня російські ударні дрони типу Shahed/Гербера атакували Миколаїв. Пошкоджено дві будівлі АЗС та вибито вікна в багатоповерхівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Миколаївська ОВА

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