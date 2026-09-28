Атака на Київ 28 вересня: РФ поцілила в адміністративну будівлю і медзаклад
Вдень у понеділок, 28 вересня, триває ворожа атака на Київ. Зафіксоване влучання в адміністративну будівлю.
Про це заявив мер міста Віталій Кличко.
Атака на Київ 28 вересня: які наслідки
– У Шевченківському районі влучання в семиповерхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху, – йдеться у повідомленні.
Міський голова додав, що екстрені служби прямують на місце.
У Telegtam-каналах повідомляють про влучання в медичний центр Добробут, що неподалік від будівлі Конституційного суду України.
– Сьогодні вдень росіяни вдарили ще й по будівлі медичного закладу в центрі столиці. Зараз рятувальники намагаються оперативно загасити пожежу, – підтвердив президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, вибухи у Києві пролунали вранці 28 вересня під час російської атаки безпілотниками. Влучання та пошкодження зафіксували у кількох районах столиці.
У Шевченківському районі безпілотник влучив в офісну будівлю, у Печерському – загорілося офісне приміщення.
У Подільському районі пошкоджено нежитлову будівлю: виникла пожежа, частково зруйновано покрівлю.
Станом на ранок в столиці було троє постраждалих. Усі в Подільському районі. Двом із них – 15-річним хлопцю та дівчині – медики надали допомогу на місці. Одного 17-річного хлопця госпіталізували.
Унаслідок атаки РФ вдень була пошкоджена будівля Національної академії наук України у Шевченківському районі Києва.
На місці спалахнула масштабна пожежа. Люди висіли на вікнах палаючої будівлі НАН, намагаючись врятуватися. Наразі відомо щонайменше про одну загиблу та чотирьох постраждалих.