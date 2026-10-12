Одна людина постраждала під час атаки на Ізюм сьогодні вночі проти 12 жовтня.

Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.

Атака на Ізюм сьогодні вночі: що відомо

Атака на Ізюм Харківської області сталася близько опівночі 12 жовтня.

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Російські війська завдали удару по місту, застосувавши, за попередніми даними, баражувальний боєприпас типу S-8000 Бандероль.

Влучання прийшлося в дорожнє покриття в північній частині міста, що в районі житлової забудови.

Від вибухової хвилі та уламків під час атаки на Ізюм зазнали руйнувань орієнтовно 15 приватних житлових будинків та один багатоквартирний будинок.

Через пошкодження електромережі знеструмлені абоненти на кількох вулицях. Під удар потрапила й лінія інтернету.

Одній постраждалій людині надали необхідну медичну допомогу.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 692-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ізюмська МВА

Фото: МОЗ

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