Один человек пострадал во время атаки на Изюм сегодня в ночь на 12 октября.

Об этом сообщили в Изюмской городской военной администрации.

Атака на Изюм сегодня ночью: что известно

Атака на Изюм Харьковской области произошла около полуночи 12 октября.

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Российские войска нанесли удар по городу, применив, по предварительным данным, баражировочный боеприпас типа S-8000 Бандероль.

Попадание пришлось в дорожное покрытие в северной части города, что в районе жилой застройки.

От взрывной волны и обломков во время атаки на Изюм подверглись разрушениям ориентировочно 15 частных жилых домов и один многоквартирный дом.

Из-за повреждения электросети обесточены абоненты на нескольких улицах. Под удар попала и линия интернета.

Одному пострадавшему человеку была оказана необходимая медицинская помощь.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Изюмская ГВА

Фото: Минздрав

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