Атака на Изюм: повреждены дома, люди частично без света, есть пострадавший
Один человек пострадал во время атаки на Изюм сегодня в ночь на 12 октября.
Об этом сообщили в Изюмской городской военной администрации.
Атака на Изюм сегодня ночью: что известно
Атака на Изюм Харьковской области произошла около полуночи 12 октября.
Российские войска нанесли удар по городу, применив, по предварительным данным, баражировочный боеприпас типа S-8000 Бандероль.
Попадание пришлось в дорожное покрытие в северной части города, что в районе жилой застройки.
От взрывной волны и обломков во время атаки на Изюм подверглись разрушениям ориентировочно 15 частных жилых домов и один многоквартирный дом.
Из-за повреждения электросети обесточены абоненты на нескольких улицах. Под удар попала и линия интернета.
Одному пострадавшему человеку была оказана необходимая медицинская помощь.
Информация о последствиях обстрела уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 692-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Изюмская ГВА
Фото: Минздрав