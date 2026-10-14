Масований ракетно-дроновий удар Росії по українській енергетиці свідчить про те, що Кремль не сприймає заяви президента США Дональда Трампа як достатньо сильні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи наслідки масованої російської атаки вночі проти 14 жовтня.

Зеленський про атаку на Україну 14 жовтня

За словами президента, російські війська свідомо завдали масштабного удару по українській енергетиці, попри заявлену президентом США ініціативу щодо припинення атак на енергетичні об’єкти.

Зараз дивляться

Зеленський наголосив, що масштаб обстрілу свідчить про небажання Москви виконувати домовленості щодо деескалації.

— Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю – такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було. Росія не вважає заяви президента Америки сильними, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Росія змарнувала можливість деескалації та обрала продовження війни.

Він закликав Сполучені Штати та міжнародних партнерів жорстко відреагувати на російську атаку.

— Ми просимо Америку та кожного у світі, хто не заплющує очі на реальність, відреагувати, і відреагувати жорстко, – зазначив глава держави.

Він звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом посилити санкційний тиск на Москву.

Зеленський послався на закон Ліндсі Грема, який нещодавно ухвалили та підписали і який передбачає інструменти для посилення санкцій проти РФ.

Президент також закликав американську сторону надати Україні додаткові пакети ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot.

На переконання Зеленського, Сполучені Штати мають достатньо інструментів, щоб посилити тиск на Росію та наблизити завершення війни.

— Мир може прийти тільки завдяки силі, і ми просимо Америку згадати цей рейганівський принцип, – наголосив президент.

Масований удар по Україні 14 жовтня: що відомо

За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі проти 14 жовтня російські війська застосували 167 засобів повітряного нападу, зокрема 39 ракет і 128 безпілотників різних типів.

Основними напрямками удару стали Київ, Київська область та Харківщина.

Росія запустила 39 ракет типів Іскандер-М, KN-23, С-400, Циркон та Онікс із території Курської, Брянської, Воронезької та Ростовської областей РФ.

Також ворог застосував 128 безпілотників, серед яких Shahed, Бандероль, Дань-Т, Гербера, Італмас та дрони-імітатори Пародія. Із загальної кількості БпЛА 77 були реактивними.

Станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила або приглушила 119 повітряних цілей, серед них 4 ракети та 115 безпілотників, серед яких 59 реактивних.

Влучання ракет і ударних дронів зафіксували на 22 локаціях, а падіння уламків збитих цілей – на восьми.

Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок масованого обстрілу щонайменше 600 тис. людей залишилися без електропостачання. Президент не виключив подальшого збільшення кількості відключень.

За його словами, пошкодження зафіксували на 26 елементах електроенергетичного комплексу України та чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 694-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.