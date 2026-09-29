Уряд України спрямував 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів та забезпечення їхньої роботи у разі обстрілів чи кібератак.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Захист резервних систем держорганів: що відомо

Виділені кошти використають для створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків та розвитку хмарної інфраструктури.

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За ці гроші держава планує придбати нове серверне обладнання, програмне забезпечення, системи резервного копіювання та відновлення даних.

– Це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших, – наголосив Корецький.

Нагадаємо, з 23 вересня російські війська почали систематично атакувати обладнання датацентрів в Україні. Того ж дня проблеми з доступом до інтернету виникли у 100 тис. домогосподарств у Києві та області.

24 вересня компанія ДатаГруп заявила про пошкодження свого датацентру. 25 та 26 вересня російські війська завдали ударів по датацентру компанії Cosmonova в Києві. Після цього низка медіа повідомила про перебої у роботі.

Під час атаки на Київ 27 серпня росіяни пошкодили будівлю головного офісу Київстару.

Президент Володимир Зеленський заявив про посилення захисту датацентрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку.

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