Атаки РФ на дата-центри: уряд виділив 518 млн грн на резервні системи держорганів
- Уряд виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем держорганів.
- Кошти спрямують зокрема на створення територіально відокремлених резервних майданчиків.
Уряд України спрямував 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів та забезпечення їхньої роботи у разі обстрілів чи кібератак.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Захист резервних систем держорганів: що відомо
Виділені кошти використають для створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків та розвитку хмарної інфраструктури.
За ці гроші держава планує придбати нове серверне обладнання, програмне забезпечення, системи резервного копіювання та відновлення даних.
– Це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших, – наголосив Корецький.
Нагадаємо, з 23 вересня російські війська почали систематично атакувати обладнання датацентрів в Україні. Того ж дня проблеми з доступом до інтернету виникли у 100 тис. домогосподарств у Києві та області.
24 вересня компанія ДатаГруп заявила про пошкодження свого датацентру. 25 та 26 вересня російські війська завдали ударів по датацентру компанії Cosmonova в Києві. Після цього низка медіа повідомила про перебої у роботі.
Під час атаки на Київ 27 серпня росіяни пошкодили будівлю головного офісу Київстару.
Президент Володимир Зеленський заявив про посилення захисту датацентрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку.