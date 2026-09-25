Президент Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої обговорили результати випробувань перехоплювачів проти російських реактивних Шахедів.

Зеленський провів Ставку: головні теми

Як повідомив голова нашої держави у Telegram, серед ключових питань були результати випробувань перехоплювачів проти реактивних дронів типу Шахед.

– Були доповіді щодо відсотка збиття, досвіду команд, які займаються перехопленням. Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону. Прискорюємо виробництво. Є нові рішення і щодо розгортання виробництва в Україні реактивних двигунів різних типів, – йдеться у повідомленні.

Крім того, він розповів, що була детальна доповідь ГУР МО про російські технологічні плани на 2027 рік, а саме – про засоби, на які розраховує ворог, спроможності щодо виробництва, використання схем постачання компонентів у РФ.

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– У відповідності із загрозами корегуємо нашу протидію. Пріоритетне завдання для МЗС України та всієї нашої дипломатії – нові санкційні пакети партнерів, і саме у сфері тіньових схем, які росіяни використовують для забезпечення виробництва дронів та ракет, особливо балістики, – повідомив голова держави.

Водночас, за його словами, були ухвалені й додаткові рішення для захисту та гарантування безперервної роботи нашої інфраструктури дата-центрів та інших об’єктів, які мають критичне значення у сфері зв’язку.

Зеленський наголосив, що потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб.

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