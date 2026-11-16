Росія атакувала енергооб’єкти на Черкащині: частина споживачів без світлаДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Росія атакувала кілька об’єктів енергетичної інфраструктури у Звенигородському районі.
- За добу ППО збила три російські безпілотники над Черкащиною.
- Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Російські окупанти атакували кілька об’єктів енергетичної інфраструктури у Звенигородському районі Черкаської області.
Про це повідомили керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець та Черкасиобленерго.
Атака на Черкащину
Внаслідок атаки частина споживачів залишилася без електроенергії. Усі профільні служби вже залучені до ліквідації наслідків.
— Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в оселях споживачів, — наголосили в Черкасиобленерго.
Крім того, ворожий безпілотник влучив по території недіючого підприємства. Пожежу ліквідували.
Звернень від населення щодо пошкодження майна не надходило.
Ігор Табурець заявив, що за добу сили протиповітряної оборони збили три російські БпЛА в межах області.
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