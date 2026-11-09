Критична та житлова інфраструктура постраждала внаслідок атаки на Черкаси та область, що тривала з вечора 9 листопада.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Атака на Черкаси та область: що відомо

За інформацією очільника ОВА, із вечора неділі, 8 листопада, українські захисники відбивали черговий повітряний напад РФ.

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У межах області сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи знешкодили п’ять російських ракет і п’ять безпілотників.

Під ударом опинився, зокрема, обласний центр.

Так, після атаки на Черкаси зафіксували пошкодження критичної інфраструктури. Подробиць щодо уражених об’єктів в ОВА не розголошують із міркувань безпеки.

Крім того, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки. Також загорівся гараж.

На іншій локації пошкоджено будівлю приватного підприємства.

У Черкаському районі уламки російської повітряної цілі пошкодили об’єкт критичної інфраструктури.

В Уманському районі через падіння ворожого безпілотника в полі загорілися вісім скирт соломи.

За словами Ігоря Табурця, минулося без травмованих.

Наразі всі відповідні служби працюють. Обстеження територій триває, тому інформація про наслідки атаки на Черкаську область уточнюватиметься.

Нагадаємо, увечері 7 листопада російські війська також атакували Черкаси, пошкодивши об’єкт критичної інфраструктури.

Вибухи в обласному центрі пролунали після 21:00. Про наслідки удару начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив уранці 8 листопада.

За його словами, через пошкодження об’єкта інфраструктури в окремих будинках могли виникнути перебої з електро- та теплопостачанням.

Крім того, наслідки падіння ворожих повітряних цілей зафіксували на територіях кількох приватних підприємств.

У Черкаському районі також було пошкоджено лінію електропередачі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Черкаська ОВА

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