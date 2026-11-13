Протягом доби російські війська атакували Черкаську область безпілотниками. Сили ППО знешкодили шість ворожих дронів, проте зафіксовано влучання в об’єкти критичної інфраструктури та знеструмлення в одному з районів.

Про наслідки атаки повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Атака на Черкаську область 13 листопада: які наслідки

За його словами, російська армія продовжує тероризувати регіон, прицільно атакуючи об’єкти, від яких залежить забезпечення життєво важливих послуг для населення.

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Протягом доби силам та засобам протиповітряної оборони вдалося знешкодити шість російських безпілотників.

Водночас ворожий обстріл спричинив пошкодження в кількох районах Черкаської області. Є наслідки для інфраструктури, зокрема критичної (деталі не розголошуються). Через це наразі без електропостачання залишається частина споживачів у Звенигородському районі — на місцях працюють всі необхідні служби.

В Уманському районі уламки збитої ворожої цілі пошкодили житловий будинок та кілька автомобілів. На щастя, внаслідок атаки минулося без травмованих серед цивільного населення.

Керівник ОВА подякував усім службам за злагоджену роботу, висловивши окрему вдячність рятувальникам, енергетикам і газовикам, які в цілодобовому режимі ліквідовують наслідки російських обстрілів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 724-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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