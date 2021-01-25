Кінець епохи кінотеатрів. Як ми  дивитимемося кіно після пандемі

52 картини на рік, або по одному повнометражному фільму щотижня планує випускати стрімінговий гігант Netflix нинішнього року. Більше за будь-яку з голлівудських студій навіть у минулі часи, не те що сьогодні.

І це фільми за участю таких зірок, як Галь Гадот, Двейн Джонсон, Раян Рейнольдс, Октавія Спенсер, Кріс Гемсворт, зняті режисерами калібру Джо Райта та Зака ​​Снайдера. Водночас не забуваючи про виробництво величезної кількості серіалів.

І це тільки один зі стрімінгових сервісів, що отримали стрімкий приріст аудиторії у 2020 році, коли більшість кінотеатрів у світі раз у раз зачиняли свої двері. А якщо і відкривалися, там просто не було чого дивитися. Напрошується запитання, хто і як часто ходитиме в них після карантину, а головне – навіщо? Нумо розбиратися.

Як все починалося

2020 рік, світом шириться небачена зараза, країни одна за одною оголошують карантин, усі масові заходи скасовуються, а розважальні заклади закриваються. Зокрема й кінотеатри. Їм, як і авіації та ресторанам, дісталося найбільше. Адже їхня бізнес-модель передбачає нон-стоп сервіс для клієнтів – кожен вікенд прем’єри нових фільмів і попкорн горою.

І от уже найбільша мережа кінотеатрів Америки АМС заявляє про можливе банкрутство, тому що простій коштує їм 125 млн доларів на місяць. Терміновий збір коштів через додаткову емісію акцій дасть змогу мережі протягнути до літа. Але що далі?

Наступною ланкою в ефекті доміно після кінотеатрів стали кіностудії. Виявилося, їм зовсім невигідно показувати свої фільми, якщо половина кінотеатрів зачинила свої двері. Тому вони просто почали відкладати всі великі прем’єри, які приносять основний прибуток.

У підсумку, головний голлівудський мейджор – Disney – у 2020 році випустив у прокат аж одну стрічку – мультфільм Уперед. Та й то тільки тому, що його прем’єра відбулася 6 березня, коли світ тільки починав закриватися. У докарантинному 2019 році студія-творець Міккі Мауса випустила 11 картин, заробивши одноосібно майже 40% всього американського бокс-офісу.

Боротися з реальністю намагалися Warner Bros., випустивши 4 картини, разом із новим блокбастером Крістофера Нолана Тенет. Але касові збори в карантин розставили все на свої місця, і студія заявила, що всі свої майбутні прем’єри випускатиме одночасно і на цифровому сервісі HBO Max. Так сталося під кінець року з Чудо-жінкою 1984, хоч і не всі творці блокбастерів Warner Bros. у захваті від такої ідеї.

Нова реальність

Ті, хто вважає, що із закінченням карантину все повернеться на круги своя, і ми знову зануримося в епоху кінотеатрів, помиляються. Вже звичною стала фраза про те, що коронакриза не змінила світ, а лише прискорила давно намічені процеси.

Коли кілька років тому Netflix увійшов в кіноіндустрію з фільмами власного виробництва, ніхто не сприйняв його всерйоз. Коли капіталізація і обороти виробництва компанії росли швидше, ніж голлівудських мейджорів, всілякі буркотуни говорили про масовий продукт і закидали про відсутність оскарівського кіно. Коли ж минулого року Netflix отримав номінацій на Оскар більше за інші студії, навіть завзяті критики дистрибуції зрозуміли, що світ ніколи не буде таким, як раніше.

Не світовий карантин підштовхнув гігантів на кшталт Disney та Warner Bros. до створення власних онлайн-кінотеатрів. Про це студії задумалися набагато раніше. Але пандемія продемонструвала, що цей бізнес може стати не менш важливим, ніж стара добра кінотеатральна дистрибуція. За минулий рік у Netflix додалося 37 млн ​​передплатників, і тепер компанія може похвалитися аудиторією в 200 млн людей. Сервіси від Apple, Disney, Warner Bros. та інших теж стрімко набирають обертів.

Студії роблять дедалі більший наголос саме на стрімінгу. Наприклад, Disney спершу планувала випускати Соколине око з Джеремі Реннером як повноцінний фільм, але тепер робить серіал, тобто повністю відмовляється від ідеї його кінодистрибуції.

А ті, хто власних платформ не підготував, змушені рятуватися, віддаючи стрімінгам свої вже готові фільми. Так, Sony продала на Apple TV+ стрічку Грейхаунд із Томом Генксом за 70 млн доларів, заявивши, що це не стане звичною практикою для компанії. Щоправда, потім вона ще продала Netflix свій новий мультфільм Connected всього за 100 млн доларів.

Ще один фільм із Томом Генксом – Новини з усього світу – в США випустив у прокат Universal, але в решті країн світу його показав Netflix. Подейкують, у цифрову дистрибуцію міг піти і новий Джеймс Бонд від Metro-Goldwyn-Mayer та Universal, проте встановлену ціну в 600 млн доларів ніхто не подужав. Не здається поки що Paramount, яка відкинула всі пропозиції з продажу Найкращого стрільця: Меверік із Томом Крузом.

Що буде завтра

У 2017 році в інтерв’ю ICTV відомий режисер Роланд Еммеріх сказав буквально таке:

– Зараз люди купують телевізори з діагоналлю, котра вимірюється метрами. Ви ставите такий телевізор і якісні колонки вдома, і вам більше не потрібен кінотеатр. Я думаю, в цьому майбутнє кіноіндустрії.

І це слова автора Дня незалежності, Ґодзілли та Мідвей – фільмів, які точно створені для великих екранів. Саме такі картини допоможуть залишитися на плаву кінотеатрам після карантину. Великі розважальні блокбастери, головний козир яких – спецефекти. А також всілякі технологічні фокуси, на кшталт 4DX, VR, AR тощо.

Мартін Скорсезе вже відчув це на власному досвіді, коли його не дуже видовищний і занадто довгий Ірландець не зацікавив жодну з великих студій, а вийшов в результаті на Netflix. Режисер спересердя заявив, що всілякі супергерої Marvel просто заполонили екрани кінотеатрів і не дають пробитися іншому кіно. І ця тенденція нікуди не дінеться, лише посилиться.

Але тільки до того моменту, доки й ці технології не стануть доступними для обивателів, як це сталося з плазмовими панелями та швидкісним інтернетом. Адже ціни на техніку знижуються, а квитки в кіно тільки дорожчають.

Навряд чи в найближчому майбутньому ми захочемо вимкнути свій великий телевізор з об’ємним звуком, вилізти з піжами і поїхати в кіно, щоб подивитися романтичну комедію.

Особливо, якщо фільм стартує одночасно і в прокаті, і в цифрі. А для країн, які загрузли в піратстві, як Україна, вихід фільму одночасно в інтернеті взагалі забирає у кінотеатрів частину аудиторії, що прагне подивитися стрічку першою.

Студії так само не відкотять назад інвестиції, вкладені у власні цифрові сервіси. Тому рано чи пізно головними кіномайданчиками стануть домашні екрани та інтернет, а кінотеатри розділять долю театрів, які, за іронією, вони колись так само зробили нішевою розвагою.

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