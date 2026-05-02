В Україні в наступні три дні відбуватиметься перебудова погоди. Холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а із Західної Європи до нас прийде тепла повітряна маса.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

В Україну йде потепління

Процес відходу холодного повітря почнеться з 2 травня, а тому в ніч на суботу ще будуть заморозки майже скрізь, а в більшості областей навіть у повітрі.

У ніч на неділю, 3 травня, заморозків буде значно менше. А з понеділка взагалі малоймовірні, наголошує синоптикиня.

Денна температура також підвищиться. Найбільш відчутно це буде у понеділок, 4 травня. Найтепліше у цей день буде на заході та півночі країни, адже там буде більше прояснень.

На Південному Сходу можуть пройти локальні невеликі дощі.

— Температурні показники наступні три дні будуть такими: 2 травня вдень температура становитиме +10–15 °C, а 3–4 травня вже вночі +1–8 °C, а вдень +13–18 °C. У західних, а в понеділок також і в північних областях вже до +23 °C, — наголосила Наталя Птуха.

Впродовж 5 та 6 травня нічна температура ще підвищиться — вже до +4–10 °C, а вдень у більшості областей буде +19–25 °C.

— 5 травня на південному сході буде трошки прохолодніше, +12–18 °C — це все через хмарність та невеликі локальні опади, — каже синоптикиня.

За її словами, з понеділка, 4 травня, в Україні зберігатиметься приємна та комфортна погода. 9-10 травня може бути короткочасне зниження температури на 3-5 градусів, але прохолодно вже не буде.

Погода в Україні: пожежна небезпека

З 2 до 4 травня у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Закарпатській областях, а 3 травня також у Львівській і Хмельницькій областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

4 травня загроза пожежної небезпеки в екосистемах прогнозується у західних (крім Чернівецької), Житомирській та Вінницькій областях.

Прогноз погоди на 2 травня

У цей день в Україні переважатиме мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на півдні країни місцями очікується невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с.

Вночі заморозки 0–3 °C, у південній частині температура повітря +1–6 °C тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0–3 °C.

Вдень температура коливатиметься у межах +10–15 °C тепла, на крайньому заході — до +18 °C.

Прогноз погоди на 3 травня

Триматиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура вночі +1–7 °C тепла; в Україні, крім північної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0–3 °C. Вдень +13–18 °C тепла, у західних та більшості північних областей — до +21 °C.

Погода в Україні на 4 травня

У цей день в Україні буде переважно без опадів, лише вдень на південному сході країни місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, у південно-східній частині — північно-східний, 7–12 м/с.

Температура вночі +3–9 °C тепла, вдень +13–18 °C, на заході та півночі — до +23 °C.

Прогноз погоди на 5–6 травня

На більшій частині України переважно без опадів, лише вдень 6 травня у західних областях місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі +4–10 °C. Вдень +19–25 °C, 5 травня на південному сході країни — +12–18 °C.

Консультативний прогноз на 7–11 травня

7 травня в Україні переважно без опадів, лише у західних областях можливі короткочасні дощі. 8 травня очікуються дощі та грози по всій Україні. 9 травня опади прогнозуються на Лівобережжі.

10–11 травня — переважно без опадів, лише на сході місцями невеликий дощ.

Температура вночі коливатиметься в межах +6–13 °C, вдень +17–24 °C.

