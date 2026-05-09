Найближчими днями в Україні очікується зміна повітряних мас: аномальна спека поступиться місцем помірному весняному теплу, а атмосферні фронти принесуть дощі та грози.

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха розповіла Фактам ICTV, що погода протягом тижня буде мінливою та залежатиме від руху атмосферних фронтів.

Погода в Україні протягом тижня

За її словами, 9 травня дощі з грозами пройдуть на Заході, Півночі, у Центрі та в Карпатах. Увечері атмосферний фронт досягне Київщини та Вінниччини.

– Загалом 9-11 травня погода в Україні буде досить різноманітною, як по території, так і по датах. 9 травня у нас буде атмосферний фронт. Він надійде з Заходу до більшості північних та центральних областей, а вдень – на Сході країни та в Карпатському регіоні короткочасні дощі з грозами. Проте вони будуть не повсюди, а досить локально, – стверджує Птуха.

За її словами, зараз ще відчувається вплив цього атмосферного фронту в західних областях, проте згодом він досягне Житомирщини, Київщини та Вінниччини.

Вже 10 травня активізується циклон із Балкан, тому очікуються значні дощі у Київській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.

– У неділю активізується атмосферний фронт, який принесе більше хмарності та опадів. У Вінницькій, Черкаській, Київській, а вдень – у Полтавській та Сумській областях очікуємо місцями значні дощі. На інших територіях у нас часом дощі можуть бути: трохи менше на Заході та у східних областях, – сказала Птуха.

Проте вже 11 травня опади припиняться майже всюди, крім Сходу та Південного Сходу.

– Підвищиться атмосферний тиск, буде більше прояснень. Хоча місцями в Карпатському регіоні ще можуть бути короткочасні дощі з грозами, – зазначила синоптикиня.

З 12 травня в Україну зайде новий атмосферний фронт, проте температурний фон залишиться стабільним: у межах від +17°C до +23°C вдень.

Погода в Україні: якою буде температура

В Україні з нового тижня зміна вітру на північно-західний принесе прохолодніші повітряні маси, що поверне температурні показники до кліматичної норми травня.

Найближчі дві ночі будуть теплими – від +7°C до +14°C. Вдень ще зберігатиметься тепло в межах від +20 до +25°C, проте в західних областях почнеться зниження температури, яке охопить майже всю територію України. Денний максимум становитиме лише від +13 до +18°C. Винятком залишаться східні області, де буде дещо тепліше.

– Найпрохолодніше буде на ніч понеділка. Там температура знизиться і становитиме від +3°C до +11°C, але вдень завдяки проясненням вже знову підніметься від +15°C до +23°C, – сказала Птуха.

Надалі температурний фон по Україні стабілізується. Очікується типова травнева погода без різких стрибків: вночі – від +8°C до +14°C, а вдень – від +17°C до +23°C.

Погода в Україні: надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Згідно з даними Укргідрометцентру, на період 8-10 травня в більшості областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Це пов’язано з тривалим періодом сухої та нетипово спекотної погоди, що спостерігалася протягом останнього робочого тижня.

– Пожежна небезпека зараз утримується, але з огляду на те, що у нас очікується проходження атмосферних фронтів, то вона знижуватиметься поступово в західних областях. У північних та центральних – вже буде менше, – сказала Птуха.

За її словами, у західних областях покращення вже розпочалося завдяки першим опадам.

– Але все одно у нас буде чергування атмосферних фронтів з періодами сухої погоди. Тому під час того, коли у нас буде період без дощів, завжди треба пам’ятати, що будь-яка пожежа в екосистемах – це наслідок людської діяльності найчастіше. Треба бути максимально уважними та обережними, а також варто берегти нашу екосистему, – наголосила Наталя Птуха.

