В Україні починається перехід до справжнього літнього тепла, яке принесе денну температуру до +27°C. Погода у столиці та більшості областей буде синхронною: потепління супроводжуватиметься підвищенням вологості та точковими дощами. Водночас мешканців західних регіонів попереджають про шквали та град уже найближчими вихідними.

Погода в Україні на 10 днів

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха розповіла Фактам ICTV, що на зміну тривалим зливам прийдуть типові для теплого сезону локальні короткочасні дощі та грози, які через вплив атмосферних фронтів проходитимуть нерівномірно по всій території України.

– Протягом вихідних відбудуться певні зміни у синоптичній ситуації. По-різному складатимуться погодні процеси. У суботу, 16 травня, погоду без опадів у більшості областей визначатиме поле дещо підвищеного атмосферного тиску. Лише на заході України в денні години атмосферний фронт, який надійшов від заходу, зумовить короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. Тому треба бути уважними до попереджень щодо західних областей вже зараз, – сказала вона.

Зараз дивляться

Вже 17-18 травня інший атмосферний фронт від сходу вже надходитиме до території України. Він спричинить нестійку погоду в більшості областей, стверджує Птуха.

За її словами, спочатку це буде в неділю, переважно на лівобережжі. Однак у понеділок цей атмосферний фронт вже заміститься надалі по деяких північних, центральних і південних областей, просуваючись навіть до західних регіонів по території України.

– В принципі можуть бути локальні короткочасні дощі, подекуди з грозами. Але ці всі опади – вже теплого періоду. Короткочасні, з проясненнями, тобто вже не такі тривалі дощові періоди. Переважно такого характеру. Тиск і вологість зазнаватимуть коливань, – сказала вона.

Якою буде погода: температура та прогноз на 10 днів

Як розповіла синоптикиня Укргідрометцентру, температура дуже залежатиме від хмарності. Загалом надходитиме тепліша повітряна маса, починаючи від суботи, 16 травня.

Температура вночі становитиме у більшості регіонів у найближчі три доби від +6°C до +14°C в нічні години, а вдень – від +18°C до +23°C. У понеділок у східних областях буде вже трохи вище – до +26°C прогріється приземний шар повітря, зазначила Птуха.

Вже починаючи з вівторка, нестійкість зберігатиметься по території України. В основному – це проявлятиметься у вигляді точкових та локальних короткочасних дощів.

Птуха розповіла, що в денні та післяполудневі години, коли відбуватиметься прогрів приземного шару повітря, почнуться висхідні рухи повітря і утворяться купчасті дощові хмари.

У тих місцевостях, де вони досягатимуть певних шарів атмосфери, розвиватимуться більш інтенсивні опади, зокрема, грозового характеру, попередила синоптикиня Укргідрометцентру.

– Але температурні показники будуть вже досить приємними та комфортними, навіть з натяком на літні значення. Вночі – це від +9°C до +16°C, а в денні години буде взагалі вже від +21°C до +27°C. Тенденція з такими температурами збережеться до кінця наступного тижня, – наголосила вона.

Погода в Києві на 10 днів: який прогноз

У Києві погода на вихідних та наступного тижня буде досить синхронною з більшістю областей України.

– У суботу в нас поле підвищеного атмосферного тиску, без опадів, більше сонячних прояснень. Південний вітер принесе тепліше повітря. Вночі від +9°C до +11°C, а в денні години – від +21°C до +23°C, – сказала Птуха.

Вночі 17 травня – без опадів, проте вдень місцями може пройти короткочасний дощ. Вітер знову змінюватиме напрямок, але це особливо не вплине на температуру, стверджує синоптикиня Укргідрометцентру. Починаючи з 18 травня, переважно в денні години можуть бути короткочасні дощі.

– Але це не означає, що кожен день ви їх бачитимете. На території Київщини будуть такі передумови, що локально можуть розвиватися купчасті дощові хмари. Але ми сходимо в ту фазу, коли як влітку, тобто в теплий період, на одному навіть березі може йти дощ із грозою, а на іншому – ні, тому що це досить локальні осередки, – зазначила вона.

Але температура у Києві залишатиметься приємною та комфортною. Згідно з прогнозом, 18 травня очікується від +21°C до +23°C вдень. Наступного дня, 19 травня, буде температура від +23°C до +25°C, а вночі – від +13°C до +15°C.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.