Український фахівець В’ячеслав Грозний очолив футбольний клуб Арсенал-Київ.

Арсенал-Київ на своєму офіційному сайті повідомив про призначення В’ячеслава Грозного на посаду головного тренера.

Український фахівець змінив на цій посаді Фабріціо Раванеллі, який подав у відставку після поразки від Олімпіка (1:3) в 9 турі УПЛ.

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Для Грозного це вже третій період роботи в київському клубі, раніше він тренував команду з 2002-го по 2004 роки, а також в 2010-му. Також у 2002 році був визнаний кращим тренером України.

Нагадаємо, УПЛ офіційно повернула Золотий матч.

Фото: Арсенал-Київ