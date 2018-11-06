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Тенісна сенсація світу. Як Еліна Світоліна йшла до перемоги

Еліна Світоліна перевершила саму себе  і стала головною тенісною сенсацією світу. Хоча на прес-конференції у Києві зізналася – стати четвертою ракеткою планети допомогли  поразки.

У великий теніс потрапила майже випадково, завдяки брату.

Нині, вже 24-річна, Світоліна частіше тренується за кордоном. І хоч з дитинства й досі отримує вигідні пропозиції грати за інші країни, завжди відмовляє.

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У Києві Еліну вітали як справжню тріумфаторку  та нагородили  званням Заслужений майстер спорту України. Її фотографували, просили автограф та розпитували, як реагує на критику у соцмережах.

Нині Світоліна – одна з найбільш високооплачуваних тенісисток світу. За весь сезон українка заробила понад 5 млн доларів на турнірах WTA. 24-річна спортсменка стала наймолодшою чемпіонкою турніру за останні 7 років. Тепер її головна мета отримати не просто статус першої ракетки світу, а впевнено  перемогти на турнірах Великого шолома.

До слова, історічна перемога: Світоліна взяла Підсумковий турнір WTA.

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