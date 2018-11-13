Баскетболіст московського ЦСКА Джоель Боломбой отримав російське громадянство.

Уродженець Донецька та донедавна український баскетболіст Джоель Боломбой отримав російське громадянство.

Відповідний наказ підписав президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляється на офіційному сайті БК ЦСКА Москва, за який нині виступає центровий.

Зазначається, що найближчим часом Джоель завершить усі процедури, пов’язані з оформленням та отриманням російського паспорту, після чого буде заявлений для участі у Євролізі та Єдиній лізі ВТБ.

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У 2017 році Боломбой потрапив до розширеного списку кандидатів до збірної України для підготовки до чемпіонату Європи. Однак тренерський штаб Євгена Мурзіна залишив Боломбоя поза остаточною заявкою на Євробаскет.

Раніше колишній український гімнаст Олег Степко змінив азербайджанське громадянство на російське.

Фото: ЦСКА Москва.