Як передати літню людину під опіку: проживання в будинках для людей похилого віку в Україні

Старість не завжди приходить тихо. Іноді — із тривогою, хронічним болем, втратою орієнтування у просторі чи розривом соціальних зв’язків.

Важко спостерігати, як близька людина, яка ще вчора була самостійною, намагається згадати, навіщо пішла на кухню, або не може встати з ліжка без сторонньої допомоги.

Рано чи пізно сім’я постає перед вибором: як забезпечити гідний догляд? Одним із рішень може стати оформлення літнього родича до будинку для людей похилого віку.

Зараз дивляться

У цій статті докладно розповімо, як це працює в Україні — на яких умовах приймають літніх людей, куди можна звернутися і що потрібно знати, щоб не помилитися з вибором.

Коли літній людині може знадобитися опіка

Перші дзвіночки – не завжди медичні. Літня людина може бути фізично міцною, але страждати від самотності, не справлятися з побутом, боятися виходити на вулицю.

А може навпаки — потребувати постійного контролю: приймати ліки за розкладом, дотримуватися дієти, бути під наглядом після інсульту, перелому шийки стегна, інфаркту.

Догляд потребує ресурсів — емоційних, часових, фізичних. Якщо їх не вистачає, не варто чекати виснаження.

Будинок для літніх людей — це не вирок. Це можливість делікатно делегувати турботу фахівцям, зберігши людські стосунки з рідною людиною.

Які бувають будинки для людей похилого віку в Україні

В Україні діють як державні, так і приватні установи. Вони сильно відрізняються за умовами, підходом та доступністю.

Державні інтернати (територіальні центри, геронтологічні установи) надають житло, догляд та харчування безкоштовно, але лише за дотримання певних умов.

Приватні — це платні пансіонати, які беруть на себе не тільки турботу, а й створюють атмосферу затишку, безпеки, спілкування.

Тут можуть жити і лежачі пацієнти, і активні пенсіонери. Наприклад, в Ідилії – будинку для літніх людей у ​​Києві пропонують послуги сестринського нагляду та патронажної допомоги, індивідуальне харчування, адаптовані умови для деменції, хвороби Альцгеймера, післяопераційного відновлення.

Проживання тут платне, але підходить навіть тим, хто має сім’ю: пансіонат просто стає новою формою турботи.

Як потрапити до державного будинку для літніх

Щоб оформити літню людину в державний будинок, потрібне дотримання низки умов.

вік 60+ (іноді – з інвалідністю 1–2 групи);

відсутність працездатних родичів, зобов’язаних за законом забезпечувати догляд;

складна життєва ситуація – відсутність житла, доходу, можливості самообслуговування.

Якщо літня людина має дітей чи інших працездатних близьких, органи соцзахисту враховуватимуть можливість догляду в сім’ї — відповідно до положень Сімейного та Цивільного кодексів.

Оформлення відбувається через органи соціального захисту (управління соцполітики). Потрібні документи:

паспорт та ІПН;

медична довідка;

довідка про доходи;

висновок лікарської комісії про необхідність стаціонарного догляду;

акт обстеження умов проживання (якщо є житло).

Заява розглядається протягом кількох тижнів чи місяців – залежно від наявності місць, адже є черга.

У низці випадків людина має оформити відмову від власного житла на користь держави, особливо якщо йдеться про довічне утримання на повному державному забезпеченні.

Літня людина продовжує отримувати пенсію, але розпоряджається нею не повністю.

Зазвичай близько 75% автоматично перераховується установі на покриття витрат (у рамках законодавчих норм), а кошти, що залишилися, залишаються у підопічного для особистих потреб.

Перебувати у державному пансіонаті можна довічно, якщо дозволяє стан здоров’я. Умови — базові: кілька осіб у кімнаті, загальний режим дня, стандартне меню, фіксований розклад відвідувань.

Особисті речі, одяг, предмети догляду можна привезти з собою, але меблі чи техніку зазвичай ні.

Державні інтернати — це рішення, яке допомагає людям похилого віку, які опинилися в соціальній ізоляції або важкій життєвій ситуації, отримати житло, харчування та догляд.

Але через обмежені ресурси та жорсткі умови прийому не кожна сім’я може розраховувати на такий шлях, навіть якщо він здається логічним з погляду бюджету.

Як оформити літню людину в приватний пансіонат

У приватних обмежень мало: вони приймають людей похилого віку будь-якого рівня активності, з інвалідністю, деменцією, після операцій. Але є й важливі винятки.

Можуть відмовити, якщо:

людина агресивна, неадекватна, потребує госпіталізації до психіатричної установи;

необхідна інтенсивна терапія чи екстрене медичне втручання;

є інфекційні захворювання.

Звернутися можна безпосередньо, без направлення, комісії чи очікування черги. Процес максимально адаптований під сім’ю.

Консультації. Ви дізнаєтесь умови, вибираєте відповідний пансіонат, обговорюєте особливості догляду.

Оформлення. Потрібні лише базові документи — паспорт, ІПН, виписка від лікаря (якщо є).

Заселення. У пансіонаті докладно розпитають про дієту, прийом ліків, звички. Все – без бюрократії та стресу.

Перед заселенням зазвичай проводиться попередня співбесіда або огляд, щоб переконатися, що пансіонат зможе забезпечити необхідний рівень турботи.

Більшість приватних установ в Україні беруть на себе не лише медичний догляд, а й реабілітацію, дозвілля, створення комфортної психологічної обстановки.

Наприклад, у таких місцях люди похилого віку можуть гуляти територією, займатися рукоділлям, слухати лекції, відвідувати кінопокази — і при цьому бути під наглядом досвідчених доглядальниць і медсестер.

Якщо ви у пошуку, не соромтеся приїхати особисто, подивитися, поспілкуватися з персоналом.

По-справжньому хороші пансіонати в Україні — це не просто будинки з ліжками, а місця, де старість зустрічають із гідністю та комфортом.

Читайте також Як оформити догляд за літньою людиною в Україні: відповідь адвоката

Джерело: Будинок для літніх людей Ідилія

Фото: Будинок для літніх людей Ідилія

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.