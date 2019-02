В ході пошукової операції на дні Ла-Маншу було виявлено уламки легкомоторного літака Piper Malibu, в якому летів футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.

За інформацією BBC, рятувальники також виявили тіло одного з пасажирів всередині літака.

Кого саме виявили в літаку — не повідомляється.

The @aaibgovuk have confirmed that tragically a person is visible in the underwater footage of the aircraft #emilianosala and pilot Dave Ibbotson were on. They are now considering the next step. pic.twitter.com/PCdtJrYAtT

