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Рятувальники виявили тіло одного з пасажирів літака, на якому летів Сала

На дні Ла-Маншу серед уламків літака, в якому летів футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала, виявили тіло одного з пасажирів.

Сала пропал

В ході пошукової операції на дні Ла-Маншу було виявлено уламки легкомоторного літака Piper Malibu, в якому летів футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.

За інформацією BBC, рятувальники також виявили тіло одного з пасажирів всередині літака.

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Кого саме виявили в літаку — не повідомляється.

У заяві відділення з розслідування авіаційних подій сказано, що пошукові загони вже встигли поспілкуватися з сім’ями Сала і пілота Девіда Ібботсона.

Також повідомляється, що сьогодні розпочнеться операція з підняття тіл з дна проливу.

Нагадаємо, літак з футболістом Кардіфф Сіті Еміліано Сала та пілотом Девідом Ібботсоном зник з радарів над Ла-Маншем 28 січня.

Фото: Nicolas Louerat|FC Nantes.

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