На дні Ла-Маншу серед уламків літака, в якому летів футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала, виявили тіло одного з пасажирів.

В ході пошукової операції на дні Ла-Маншу було виявлено уламки легкомоторного літака Piper Malibu, в якому летів футболіст Кардіфф Сіті Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.

За інформацією BBC, рятувальники також виявили тіло одного з пасажирів всередині літака.

Кого саме виявили в літаку — не повідомляється.

The @aaibgovuk have confirmed that tragically a person is visible in the underwater footage of the aircraft #emilianosala and pilot Dave Ibbotson were on. They are now considering the next step. pic.twitter.com/PCdtJrYAtT — Fran Le Noury (@franlenoury) 4 февраля 2019 г.

У заяві відділення з розслідування авіаційних подій сказано, що пошукові загони вже встигли поспілкуватися з сім’ями Сала і пілота Девіда Ібботсона.

Також повідомляється, що сьогодні розпочнеться операція з підняття тіл з дна проливу.

Нагадаємо, літак з футболістом Кардіфф Сіті Еміліано Сала та пілотом Девідом Ібботсоном зник з радарів над Ла-Маншем 28 січня.

Фото: Nicolas Louerat|FC Nantes.