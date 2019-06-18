Екс-президента УЄФА Мішеля Платіні заарештували за підозрою у корупції при виборі країни-господарки ЧС-2022.

Колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні заарештували у Франції в рамках розслідування корупції при виборі країни-господарки чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Платіні взяли під варту вранці 18 червня. Колишній футболіст збірної Франції буде знаходитися у приміщенні антикорупційного управління судової поліції в Нантерре.

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Також у ході розслідування допитали французького політика Клода Геана, який входив у кабінет міністрів під час президентства Ніколя Саркозі.

Нагадаємо, Катар отримав право провести чемпіонат світу в грудні 2010 року.

Нагадаємо, уряд Непалу повідомив про смерть 1400 непальських робітників під час будівництва футбольних стадіонів до чемпіонату світу 2022 року у Катарі.

Джерело: Mediapart