Колишнього очільника УЄФА Мішеля Платіні звільнили з-під варти після допиту у прокуратурі.

Екс-президента УЄФА Мішеля Платіні, якого напередодні затримали за підозрою у справі про корупцію при виборі Катару господаркою ЧС-2022, відпустили з-під варти.

Платіні відпустили після 15 годин допиту. Також колишньому футболісту не було висунуто звинувачень.

Адвокат француза зазначив, що дана ситуація – це “багато шуму з нічого”.

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Платіні розповів журналістам, які чекали під прокуратурою, що його допитували про Євро 2016, чемпіонат світу у Росії, ЧС у Катарі та ФІФА.

— Я завжди був спокійний, тому що не маю відношення до всіх цих питань. Ми все пояснили. Я завжди був відкритий і прозорий. Я повинен був приїхати сюди в якості вільного свідка, але був негайно взятий під варту. Це дуже неприємно, – сказав Платіні.

Нагадаємо, Платіні затримали вранці 18 червня у Франції.