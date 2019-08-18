Донецкий Шахтер обыграл ФК Львов в четвертом туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.

На Арене Львов завершился матч со счетом 2:0 между донецким Шахтером и ФК Львов.

Горняки на протяжении всего времени владели инициативой и уже в первом тайме забили два мяча в ворота львовян.

С интервалом всего в 6 минут голы забили Маркос Антонио и Дентиньо.

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У Шахтера был шанс забить и третий мяч во время пенальти, однако судья не засчитал удар Алана Патрика из-за забежавших раньше времени в штрафную игроков. А повторный удар был не успешен.

Однако матч для Шахтера не прошел без потерь: травма колена у Александра Пихаленко и повреждение у Дентиньо.

На 53-й минуте бразильца заменил Маркос Антонио. Александра на 74 минуте унесли с поля на носилках.

Ранее Факты ICTV писали, что Мариуполь уступил в ответном матче нидерландскому АЗ и завершил выступления в Лиге Европы.

Фото: fcshakhtar