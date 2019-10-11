Футболіст Ліверпуля Мохаммед Салах та супермодель Алассандра Амбросіо прикрасили спеціальний випуск журналу GQ – GQAwards.
Форвард Ліверпуля та збірної Єгипту Мохаммед Салах став героєм спеціального випуску GQ Middle East – GQ Awards.
Компанію футболісту на обкладинці склала бразильська супермодель та колишня “ангел” Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо.
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На світлинах Салах позує у чорному та білому костюмах та обов’язково з м’ячем.
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Мо та Алессандра не випадково опинилися на обкладинці спецвипуску, адже єгиптянин був визнаний Людиною року за версією GQ, а бразилійка стала модною іконою року.
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Фото: GQ Middle East