Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 7 червня, щоб обговорити шляхи залучення РФ до переговорів щодо припинення війни.

Про це із посиланням на обізнані джерела повідомляють видання The Guardian та Bloomberg.

Зустріч Зеленського із лідерами Британії, Німеччини та Франції: що відомо

За даними ЗМІ, британський прем’єр Кір Стармер прийматиме Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Франції Еммануеля Макрона на Даунінг-стріт у Лондоні ввечері 7 червня.

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Однак, якщо плани Володимира Зеленського зміняться, зустріч можуть перенести.

Метою переговорів є активізація зусиль для припинення війни та підтримка України. Зокрема, лідери можуть обговорити перспективи нових переговорів із залученням РФ. За даними джерел, вони виходять із того, що Москва не зможе безкінечно уникати переговорів, і у разі їх проведення країни Європи можуть взяти участь.

Переговори у Лондоні мають допомогти ключовим європейським союзникам України підготуватися до такого сценарію.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував у п’ятницю зустріч лідерів трьох країн із Володимиром Зеленським “найближчими днями”.

– Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти, – заявив він, виступаючи на саміті ЄС-Західні Балкани.

За даними Bloomberg, Велика Британія, Франція та Німеччина бачать можливість посадити Путіна за стіл переговорів, оскільки Україна має дедалі більший успіх у завданні далекобійних ударів вглиб території РФ.

Речники урядів Франції, Великої Британії та Німеччини не відповіли на запити про коментарі щодо зустрічі.

Відкритий лист Зеленського до Путіна

Новий дипломатичний крок відбувається після того, як Володимир Зеленський написав відкритого листа російському диктатору Володимиру Путіну. Офіс президента України оприлюднив його увечері 4 червня.

У ньому Зеленський запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни (наприклад, у Швейцарії чи Туреччині). За його словами, головною метою переговорів має стати припинення війни.

Український лідер заявив про готовність України оголосити припинення вогню на період переговорів. Він зазначив, що до переговорного процесу можуть приєднатися США та Європа.

У відповідь на цей лист Путін наступного дня заявив, що “не бачить сенсу” в такій зустрічі.

Тим часом лідер США Дональд Трамп підтримав ідею особистої зустрічі президентів України та РФ.

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