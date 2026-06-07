У неділю, 7 червня, в Україні відзначають День працівників місцевої промисловості, День працівників водного господарства та День меліоратора.

Також на цю дату припадають Всесвітній день безпеки харчових продуктів, Всесвітній день турботи, Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання, День краудфандінга та Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта.

За новим церковним календарем віряни відзначають Неділю всіх святих — першу неділю після П’ятидесятниці, коли вшановують усіх святих, відомих і невідомих.

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Також цього дня згадують священномученика Феодота Анкирського. Більше про свята, іменинників, народні прикмети та заборони дня — у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято — 7 червня 2026 року

За новоюліанським календарем 7 червня православні християни відзначають Неділю всіх святих — свято, яке завершує великодній цикл і припадає на першу неділю після П’ятидесятниці.

Цього дня вшановують всіх святих, які прославили Бога своїм життям, подвигами, мучеництвом та служінням, незалежно від часу й місця їхнього життя.

Також цього дня віряни згадують священномученика Феодота Анкирського — християнина, який жив на початку IV століття в місті Анкира та постраждав за віру під час гонінь імператора Діоклетіана.

Феодот володів готелем і корчмою. Під час гоніння на християн корчма святого слугувала притулком для вірян, лікарнею для хворих і місцем християнського богослужіння.

Феодот навернув на християнство багатьох язичників, спонукав покаятися багатьох грішників. За своє благочестиве життя святий отримав від Господа дар зцілення недуг.

Який сьогодні, 7 червня 2026 року, день в Україні

У першу неділю червня в Україні відзначають одразу кілька професійних свят. День працівників водного господарства встановлено указом президента України від 18 березня 2003 року. Свято присвячене фахівцям, які забезпечують раціональне використання, збереження та розподіл водних ресурсів.

Також святкують День працівників місцевої промисловості також запроваджений президентським указом від 20 серпня 2002 року. Галузь об’єднує сотні невеликих підприємств, які виробляють товари для внутрішнього ринку та забезпечують робочі місця в регіонах.

Крім того, в Україні відзначають День меліоратора. Це професійне свято працівників, які займаються поліпшенням стану земель та забезпечують умови для підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Хто святкує день ангела 7 червня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіпп та Ян.

Що не можна робити 7 червня 2026 року

Сьогодні церква, як і в будь-який інший день, не схвалює сварок, пліток, наклепів, образ, жадібності та заздрощів.

Народні прикмети кажуть, що 7 червня не варто освідчуватися в коханні, свататися чи запрошувати на побачення, інакше стосунки швидко зіпсуються.

Також не рекомендується розповідати іншим про свої плани на майбутнє, бо все піде наперекір.

Що можна робити сьогодні

У народі свято 7 червня прозвали Федот Урожайник. Сьогодні можна помолитися святому про гарний урожай хліба, а також попросити його про захист врожаю від негоди.

Цього дня варто одягнути прикраси із золота – це вважалося хорошим знаком. Також можна займатися домашніми справами, працювати на городі і на подвір’ї.

Народні прикмети на 7 червня 2026 року

Спекотний день — до щедрого врожаю зерна.

Ввечері голосно квакають жаби — до хорошої погоди.

Немає роси зранку — вдень буде дощ.

Грім на Федота — негода затягнеться надовго.

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