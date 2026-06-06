Російські війська атакували два цивільні пошуково-рятувальні судна. Це були катери Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Атака РФ на два цивільні пошуково-рятувальні судна

За словами Кулеби, армія Росії атакувала два цивільні пошуково-рятувальні судна, вкотре грубо порушивши норми міжнародного гуманітарного права.

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– На жаль, є постраждалі. Триває евакуація катерами Військово-морських сил ЗСУ, – йдеться у повідомленні.

Обидва судна мали відповідний колір та позначки SAR (від англ. Search and Rescue), що означає призначення для пошуку та рятування людей на воді, згідно із нормами міжнародного права, розповіли у Військово-морських силах ЗСУ.

Як зазначив Кулеба, малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист, згідно із міжнародним гуманітарним правом.

Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції 1949 року передбачає захист суден, які використовує держава або офіційно визнані рятувальні організації лише для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі.

Як наголосив Кулеба, атака є черговим доказом свідомого нехтування Росією нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі.

Фото: Олексій Кулеба, Військово-морські сили ЗСУ

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