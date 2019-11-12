УАФ проведе ретельне розслідування інциденту з расизмом у матчі Шахтар-Динамо і покарає винних.

Арбітр матчу 14-го туру УПЛ між Шахтарем і Динамо зафіксував факт расизму з боку уболівальників проти капітана гірників Тайсона.

Про це йдеться у заяві Української асоціації футболу.

У УАФ вказали, що порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності карається за ст.161 КК України в’язницею на строк від 3 до 8 років.

УАФ обіцяє провести ретельне розслідування інциденту і покарати винних.

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Також в Українській асоціації футболу позитивно відзначили той факт, що після образ зі сторони київських фанатів Тайсона одразу ж підтримали футболісти Динамо.

Нагадаємо, суддя був змушений призупинити матч Шахтар-Динамо через расистські вигуки у бік Тайсона. Тоді ж бразилець отримав червону картку за те, що відповів на образи нецензурним жестом.

Фото: ФК Динамо Київ