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Факт расизму під час матчу з Шахтарем потрібно довести – Динамо

Шахтар засудив прояв расизму з боку уболівальників Динамо на адресу своїх футболістів. У столичному клубі чекають на результати розслідування інциденту.

Факт расизму під час матчу з Шахтарем потрібно довести – Динамо

Українські футбольні клуби Шахтар і Динамо виступили проти проявів расизму на стадіонах.

Про це йдеться у заявах команд щодо інциденту під час матчу між цими командами 10 листопада у Харкові.

Шахтар заявив, що поведінка фанатів, які ображають футболістів, ґрунтуючись на кольорі шкіри, релігійних і політичних переконаннях, є неприпустимою у цивілізованих країнах і футбольних чемпіонатах.

Зі свого боку Динамо заявило, що провину вболівальників киян поки не доведено. У клубі чекають на проведення розслідування, після якого керівництво столичної команди готове до введення санкцій проти пошушників.

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– Будемо вживати усіх можливих заходів для подальшої ізоляції даних осіб не лише від футболу, а і від суспільства, – йдеться у заяві Динамо.

Нагадаємо, суддя призупинив матч Шахтар-Динамо через расистські вигуки в сторону бразильських гравців Шахтаря та непристойну відповідь Тайсона, за яку він отримав червону картку.

Джерело: Шахтар, Динамо

Фото: Dreamstime

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