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Майже весь час у маренні: нові подробиці про стан Тетяни Шеліги

Тетяна Шеліга

Зірка серіалу Коли ми вдома Тетяна Шеліга майже паралізована та потребує постійного догляду. Донька заслуженої артистки України розповіла подробиці про стан своєї мами.

У якому стані Тетяна Шеліга

Самопочуття 76-річної акторки різко погіршилося після Великодня. У день свята Тетяна Леонардівна відвідала храм, після чого відчула сильний біль у спині – в тій самій ділянці, де кілька років тому їй робили операцію. Біль посилився, артистка поступово перестала ходити, а потім і підійматися.

– Вона у такому стані, що не має змоги відповісти на телефонні дзвінки, не читає повідомлень, не відповідає. Іноді дзвінки її будять, а вона не розуміє, що відбувається. Стан у неї дуже непростий. Вона майже весь час у маренні, – поділилася Анастасія Савицька-Шеліга.

Зараз акторці доводиться лежати на підлозі на звичайному матраці. Донька зізналася, що підняти її важко – через частковий параліч.

Зараз дивляться

– З дивана вона може скотитися. Власне, так вже сталося одного разу, коли я була на роботі. Потім, імовірно, намагалася піднятися і впала. Зараз думаю про функціональне ліжко для важкохворих і протипролежневий матрац, – пояснила Анастасія.

Зборів про допомогу донька Тетяни Шеліги не оголошувала – намагається всі фінансові питання вирішувати самотужки, ночує разом з мамою, щоби бути поруч.

Жінка розлучена, з нею в орендованій квартирі проживають дві доньки, які по черзі доглядають бабусю. Раніше Анастасія повідомила у соцмережах, що Тетяна Леонардівна перебуває у важкому стані, щоби знайомі, які намагаються звʼязатися з акторкою не хвилювалися, чому вона не бере слухавку.

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Фото: Тетяна Шеліга

Джерело: Обозреватель

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