Майже весь час у маренні: нові подробиці про стан Тетяни Шеліги

Зірка серіалу Коли ми вдома Тетяна Шеліга майже паралізована та потребує постійного догляду. Донька заслуженої артистки України розповіла подробиці про стан своєї мами.

У якому стані Тетяна Шеліга

Самопочуття 76-річної акторки різко погіршилося після Великодня. У день свята Тетяна Леонардівна відвідала храм, після чого відчула сильний біль у спині – в тій самій ділянці, де кілька років тому їй робили операцію. Біль посилився, артистка поступово перестала ходити, а потім і підійматися.

– Вона у такому стані, що не має змоги відповісти на телефонні дзвінки, не читає повідомлень, не відповідає. Іноді дзвінки її будять, а вона не розуміє, що відбувається. Стан у неї дуже непростий. Вона майже весь час у маренні, – поділилася Анастасія Савицька-Шеліга.

Зараз акторці доводиться лежати на підлозі на звичайному матраці. Донька зізналася, що підняти її важко – через частковий параліч.

Зараз дивляться

– З дивана вона може скотитися. Власне, так вже сталося одного разу, коли я була на роботі. Потім, імовірно, намагалася піднятися і впала. Зараз думаю про функціональне ліжко для важкохворих і протипролежневий матрац, – пояснила Анастасія.

Зборів про допомогу донька Тетяни Шеліги не оголошувала – намагається всі фінансові питання вирішувати самотужки, ночує разом з мамою, щоби бути поруч.

Жінка розлучена, з нею в орендованій квартирі проживають дві доньки, які по черзі доглядають бабусю. Раніше Анастасія повідомила у соцмережах, що Тетяна Леонардівна перебуває у важкому стані, щоби знайомі, які намагаються звʼязатися з акторкою не хвилювалися, чому вона не бере слухавку.

Фото: Тетяна Шеліга

Джерело : Обозреватель

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