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Відбір на Євро-2020: хто зіграє у стикових матчах

Визначилися всі учасники стикових матчів у відборі на Євро-2020. За 4 путівки на турнір змагатимуться 16 національних збірних.

Трофей чемпионата Европы

За підсумками групового етапу відбору на Євро-2020 вже вийшли 20 національних збірних, серед яких і Україна. Ще чотири учасники турніру визначаться у березні через стикові матчі.

Участь у них гарантували 16 команд переможців груп Ліги націй.

Збірні-переможці груп у Лізі націй не зможуть отримати суперника з вищого дивізіону. Тому Ісландія, яка є єдиною збірною з дивізіону А, і ще не гарантувала вихід на Євро-2020 отримає суперників з дивізіону С.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

За результатами кваліфікації сформувалися наступні групи:

  • Ліга А: Ісландія, Болгарія/Ізраїль/Угорщина/Румунія
  • Ліга В: Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія, Словаччина – Ірландія
  • Ліга С: Норвегія – Сербія, Шотландія – Болгарія/Ізраїль/Угорщина/Румунія
  • Ліга D: Грузія – Білорусь, Північна Македонія – Косово.

З квартету Болгарії, Ізраїлю, Угорщини і Румунії три збірні підуть шляхом Ліги А, одна – шляхом ліги С. Жеребкування пройде 22 листопада.

У плей-офф кожної ліги команда з найвищим рейтингом грає проти команди з нижчим рейтингом. В іншому півфіналі зіграють друга та третя команда за рейтингом. Саме тому в деяких підгрупах півфінальні пари відомі заздалегідь.

Команди зіграють в півфіналі і фіналі плей-оф по одному матчу. Господарями будуть команди з більш високим рейтингом.

Нагадаємо, збірна Нідерландів стане одним із суперників України на груповому етапі Євро-2020.

Фото: Getty Images

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