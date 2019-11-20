Визначилися всі учасники стикових матчів у відборі на Євро-2020. За 4 путівки на турнір змагатимуться 16 національних збірних.

За підсумками групового етапу відбору на Євро-2020 вже вийшли 20 національних збірних, серед яких і Україна. Ще чотири учасники турніру визначаться у березні через стикові матчі.

Участь у них гарантували 16 команд переможців груп Ліги націй.

Збірні-переможці груп у Лізі націй не зможуть отримати суперника з вищого дивізіону. Тому Ісландія, яка є єдиною збірною з дивізіону А, і ще не гарантувала вихід на Євро-2020 отримає суперників з дивізіону С.

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За результатами кваліфікації сформувалися наступні групи:

Ліга А : Ісландія, Болгарія/Ізраїль/Угорщина/Румунія

: Ісландія, Болгарія/Ізраїль/Угорщина/Румунія Ліга В : Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія, Словаччина – Ірландія

: Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія, Словаччина – Ірландія Ліга С : Норвегія – Сербія, Шотландія – Болгарія/Ізраїль/Угорщина/Румунія

: Норвегія – Сербія, Шотландія – Болгарія/Ізраїль/Угорщина/Румунія Ліга D: Грузія – Білорусь, Північна Македонія – Косово.

З квартету Болгарії, Ізраїлю, Угорщини і Румунії три збірні підуть шляхом Ліги А, одна – шляхом ліги С. Жеребкування пройде 22 листопада.

У плей-офф кожної ліги команда з найвищим рейтингом грає проти команди з нижчим рейтингом. В іншому півфіналі зіграють друга та третя команда за рейтингом. Саме тому в деяких підгрупах півфінальні пари відомі заздалегідь.

Команди зіграють в півфіналі і фіналі плей-оф по одному матчу. Господарями будуть команди з більш високим рейтингом.

Нагадаємо, збірна Нідерландів стане одним із суперників України на груповому етапі Євро-2020.