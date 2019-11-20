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Отбор на Евро-2020: кто сыграет в стыковых матчах

Определились все участники стыковых матчей в отборе на Евро-2020. За 4 путевки на турнир будут соревноваться 16 национальных сборных.

Трофей чемпионата Европы

По итогам группового этапа отбора на Евро-2020 уже вышли 20 национальных сборных, среди которых и Украина. Еще четыре участника турнира определятся в марте через стыковые матчи.

Участие в них гарантировали 16 команд победителей групп Лиги наций.

Сборные-победители групп в Лиге наций не смогут получить соперника из высшего дивизиона. Поэтому Исландия, которая является единственной сборной из дивизиона А, еще не гарантировала выход на Евро-2020, получит соперников из дивизиона С.

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По результатам квалификации сформировались следующие группы:

  • Лига А: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния
  • Лига В: Босния и Герцеговина — Северная Ирландия, Словакия — Ирландия
  • Лига С: Норвегия — Сербия, Шотландия — Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния
  • Лига D: Грузия — Беларусь, Северная Македония — Косово.

Из квартета Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии три сборные пойдут путем Лиги А, одна – путем лиги С. Жеребьевка пройдет 22 ноября.

В плей-офф каждой лиги команда с самым высоким рейтингом играет против команды с более низким рейтингом. В другом полуфинале сыграют вторая и третья команда по рейтингу. Именно поэтому в некоторых подгруппах полуфинальные пары известны заранее.

Команды сыграют в полуфинале и финале плей-офф по одному матчу. Хозяевами будут команды с более высоким рейтингом.

Напомним, сборная Нидерландов станет одним из соперников Украины на групповом этапе Евро-2020.

Фото: Getty Images

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